لماذا خرج مئات آلاف التلاميذ حول العالم للاحتجاج في "جمعة المستقبل"؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل حمزة بن لادن، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان وباكستان، ولم يحدد الرئيس الأمريكي في البيان الصادر، السبت، الفترة الزمنية التي قتل فيها القيادي في تنظيم القاعدة.