نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادرة عالمية لحماية الحرية الدينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، واعتبر الرئيس الأمريكي أن قضية الحريات الدينية من أهم أولوياته كرئيس.

ودعا الرئيس الأمريكي، الذي يستضيف قمة الحريات الدينية، في نيويورك، إلى "وضع حد للاضطهاد الديني. وقف الجرائم ضد أتباع الإيمان"، "أطلقوا سراح سجناء الرأي. ألغوا القوانين التي تقيد حرية الدين والمعتقد. احمِوا المستضعفين والعزل والمضطهدين".

وطالب ترامب في كلمته، حكومات العالم، بأن "تحترم الحق الأبدي لكل إنسان في اتباع ضميره، والعيش بإيمانه، وإعطاء المجد لله".

وجاء حدث الحرية الدينية إلى جانب قمة العمل المناخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يكن من المقرر حضور ترامب، على الرغم من القائمة الطويلة لقادة العالم الذين سيتحدثون.