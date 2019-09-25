رئيس وزراء بريطانيا يدعو المعارضة لإجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أحزاب المعارضة إلى إجراء تصويت بالثقة على حكومته، بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا قراره بوقف عمل البرلمان.

وقال جونسون، في أول جلسة بعد عودة البرلمان من التعليق، الأربعاء، "إذا كانوا يريدون انتخابات، فيجب عليهم الدعوة لإجراء انتخابات. حتى ذلك يمكن للبرلمان وضع اقتراح بحجب الثقة اليوم، ويمكننا أن نحصل على هذا التصويت غدًا".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها النواب منذ صدور حكم المحكمة العليا، الثلاثاء. واتهم جونسون زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، بأنه "لا يريد فعلاً قيادة الحكومة"، مُضيفا أنه أصبح "أسيرًا" لحكومة الظل، التي يقودها.

ومضى جونسون قائلا، "إذا كانوا في الواقع لا يثقون في الحكومة، فستكون لديهم فرصة لإثبات ذلك، يمكنهم وضع اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة ويمكننا أن نحصل عليه غدًا. يمكنهم طرح الاقتراح وسنمنحكم الوقت للتصويت".

وألغت المحكمة العليا في بريطانيا قرار رئيس الحكومة بتعليق أعمال البرلمان، حتى إتمام اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، ووصفته المحكمة بأنه غير قانوني.

وفي وقت سابق، علَق جونسون عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، وسط اتهامات من المعارضة بأنه يحاول عرقلة عمل البرلمان قبيل إتمام البريكست في موعده المُقرر يوم 31 من الشهر نفسه، وذلك دون اتفاق، في الوقت الذي أقرت ملكة بريطانيا قانونًا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتولى جونسون رئاسة الحكومة خلفا لتريزا ماي في 24 يوليو/تموز، ليواجه ضغوطًا مماثلة من المعارضة قبل أن توافق ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على طلبه بوقف عمل البرلمان بداية من 10 سبتمبر/أيلول.

وتعيش المملكة المتحدة أزمة سياسية منذ التصويت على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، وفشلت رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي، في إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما دفعها في نهاية الأمر إلى الاستقالة في مايو/أيار الماضي.