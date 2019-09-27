الكرملين: نأمل عدم نشر نصوص المكالمات الهاتفية بين ترامب وبوتين

كل ما قد تحتاج لمعرفته عن عملية عزل رئيس في الولايات المتحدة

عزل ترامب.. ما الأسباب التي قد تؤدي إلى إقالة رئيس أمريكي؟

موسكو، روسيا (CNN) -- قال المُتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه يأمل ألا تنشر الولايات المتحدة الأمريكية نصوص المحادثات الهاتفية للبيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

تصريحات بيسكوف جاءت في مؤتمر له، الجمعة، عندما كان يرد يرد على سؤال حول إذا كان الكرملين قلقًا بشأن احتمالية أن تنشر واشنطن تفاصيل المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي، وذلك في أعقاب نشر مُلخص نص مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا: "لدينا بالفعل العديد من المشكلات الخطيرة"، وأضاف: "عادة ما تكون المواد المتعلقة بالمحادثات بين رؤساء الدول مُصنفة بأنها سرية أو سرية للغاية، ومن الأعراف الدولية الشائعة أنه لا يتم نشرها". وتابع بالقول: "على أي حال، في هذه الحالة تم ذلك بالاتفاق المتبادل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وساهم نشر البيت الأبيض نص محادثة هاتفية بين ترامب وزيلنسكي في إثارة جدل واسع النطاق بالولايات المتحدة، بعدما أكدت مطالبة ترامب لزيلنسكي بالتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه.

ويعتمد الديمقراطيون في الكونغرس على المكالمة في الدفع بإجراءات عزل ترامب، بدعوى محاولته التأثير على بايدن، الذي يعد أبرز منافسيه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.