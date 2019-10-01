عزل ترامب.. مصدر لـCNN: بومبيو شارك في مكالمة الرئيس الأوكراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مطلع لـCNN، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك في المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس ترامب بنظيره الأوكراني والتي يستند إليها الديمقراطيون في الكونغرس في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وطلبت CNN، تعليقًا من وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قال الأسبوع الماضي، في رد على سؤال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه لم يقرأ بعد شكوى المبلغين عن المخالفات التي وردت في تلك المكالمة، وأضاف أنه "على حد علمه" فإن "كل الإجراءات التي قام بها مسؤولو وزارة الخارجية مناسبة تماما"، على حد وصفه.

وكان الكونغرس الأمريكي، بدأ قبل أيام التحقيق في تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني، في يوليو تموز الماضي، والتي طالب فيها ترامب، حسبما ورد في تفريغ المكالمة بإعادة فتح التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل الرئيس ترامب إذا ما ثبت تورطه في مطالبة رئيس دولة أجنبية بالتدخل في مسار الانتخابات الأمريكية واستغلال منصبه.