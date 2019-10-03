مقتل 5 أشخاص بينهم مسلح بسكين في هجوم على مقر للشرطة في باريس

باريس، فرنسا (CNN)-- قالت مصادر في الشرطة الفرنسية لـCNN، إن 4 من افراد الشرطة الفرنسية، قتلوا في هجوم لمسلح بسكين على مقر للشرطة في باريس، فيما قتل المسلح بعد إطلاق النار عليه.

وأوضح مصدر بالشرطة لـCNN، أن المهاجم كان يعمل ضابطًا إداريًا لدى الشرطة الفرنسية، لمدة 20 عامًا، فيما لم تعرف دوافع الهجوم.

وأغلقت هيئة مترو الأنفاق محطة مترو "سيتي" في باريس القريبة من موقع الهجوم كإجراء احترازي، في الوقت الذي توجه فيه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث.

وقال ضابط شرطة خارج المحيط لـCNN، "أصبحت جزيرة سيتي الآن جزيرة حقيقية، ولا يمكن لأحد الذهاب والمغادرة".