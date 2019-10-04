وفد طالبان يجتمع بالمبعوث الأمريكي خليل زاد في باكستان

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- قال مسؤول حكومي باكستاني لـ CNN، إن وفد حركة طالبان التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، في السفارة الأمريكية في إسلام أباد مساء الخميس، مشيرًا إلى أن الاجتماع استمر لمدة ساعة.

وتتوسط باكستان في المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام التي توقفت قبل أسابيع، حيث كان من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفد حركة طالبان في كامب ديفيد، لكنه ألغى المحادثات بعد مقتل جنود أمريكيين في هجوم لحركة طالبان في أفغانستان.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـCNN، أن خليل زاد كان في باكستان هذا الأسبوع للقاء "السلطات في باكستان" ، لكن "هذه الاجتماعات لا تمثل بداية لعملية السلام الأفغانية".

وقال مسؤول حكومي باكستاني، إن بلاده "تلعب دورًا رئيسيًا في هذه المفاوضات"، مضيفًا "هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة وضعت شروطًا مختلفة، تحاول باكستان التفاوض حتى يتوصل الطرفان إلى أرضية مشتركة".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـCNN، أن "الممثل الخاص زلماي خليل زاد قضى عدة أيام في إسلام أباد هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مع السلطات في باكستان، ومتابعة المناقشات التي جرت بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء خان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، هذه الاجتماعات لا تمثل بداية لعملية السلام الأفغانية".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اللجنة السياسية لحركة طالبان الأفغانية بزيارة باكستان، وفقاً لوزارة الخارجية الباكستانية.