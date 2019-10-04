إيران تحتجز صحفية روسية.. وموسكو تستدعي سفير طهران لتوضيح الموقف

موسكو، روسيا (CNN)-- قال مسؤولون بالسفارة الروسية في طهران، الجمعة، إن الصحفية الروسية يوليا يوزيك، احتجزت في إيران منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وقال الملحق الصحفي للسفارة الروسية في إيران أندريه غانينكو لوكالة ريا نوفوستي، إن يزيك وصلت إلى طهران في 29 سبتمبر أيلول الماضي تلبية لدعوة خاصة، وأن السلطات سحبت جواز السفر الخاص بها.

ووفقًا لغانينكو، فإن السفارة الروسية لم تتلق أي معلومات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن أسباب اعتقال يزيك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان عبر فيس بوك، الجمعة، إن سفير إيران لدى روسيا تم استدعائه لـ"توضيح الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية".