عزل ترامب.. ما الأسباب التي قد تؤدي إلى إقالة رئيس أمريكي؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن المدعي العام في أوكرانيا، الجمعة، أن مكتبه سيراجع التحقيقات السابقة الخاصة بمالك شركة الطاقة المرتبطة بنجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال رسلان ريابوشابكا، إن مكتبه كان يراجع عددًا من القضايا التي بدأها المدعون العامون السابقون، بما في ذلك تحقيقات في شركة بوريزما هولدنغز، وهي شركة غاز أوكرانية للغاز الطبيعي كان هنتر بايدن على رأس مجلس إدارتها.

ويجري الكونغرس الأمريكي تحقيقات حول إساءة استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلطته، فيما يتعلق بتفاصيل المكالمة الهاتفية له مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في يوليو تموز الماضي، والتي طالب ترامب فيها بإعادة فتح التحقيق مع هنتر بايدن، مما يؤثر على حظوظ منافسه المحتمل في الانتخابات التي ستجرى في العام المقبل، وقد تؤدي التحقيقات إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال ريابوشابكا عندما سئل بالتحديد عن الشركة، الجمعة، "نحن نراجع جميع القضايا التي فتحها مكتب الادعاء السابق"، "سنجري مراجعة للحالات السابقة بما في ذلك الحالة التي ذكرتها".

وترأس هانتر بايدن مجلس الإدارة في بوريزما في الفترة من مايو أيار 2014 حتى أبريل نيسان 2019، وزعم ترامب، دون تقديم أي دليل، أن جو بايدن حاول طرد المدعي العام الأوكراني في عام 2016 لإيقاف التحقيقات في القضية لصالح ابنه.