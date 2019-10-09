برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، عن مقتل شخصين وسقوط عدة مصابين إثر إطلاق نار، قرب كنيس يهودي في مدينة هاله شرق البلاد، مطالبة عامة الناس بالبقاء في منزلهم، حيث ما زالت قوات الأمن تطارد مطلق النار.

وقال متحدث باسم الشرطة، في تصريح لـCNN، إن شخصين على الأقل لقي مصرعهما وأصيب عدة أشخاص إثر إطلاق نار في منطقة هامبولدستراس وفي شارع يقع فيه كنيس يهودي.

فيما قالت الشرطة، عبر حسابها على تويتر، إنه "بحسب المعلومات الأولية، سقط قتلى، والمشتبه به ما زال هاربا"، وطالبت الشرطة عامة الناس بالبقاء في منازلهم أو في مواقع آمنة.

وقال شاهد عيان لـCNN يعمل بالقرب من الكنيس اليهودي إنه سمع صوت العديد من الطلقات النارية، وأضاف أنه شاهد سيارة تبدو رمادية اللون تنطلق بسرعة من موقع الحادث بعد إطلاق النار.