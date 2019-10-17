حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان التوصل لاتفاق جديد للبريكست

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي في بروكسل، الخميس، إن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي بعد تأجيله لأكثر من مرة.

وأضاف جونسون، معلنًا التوصل لاتفاق جديد للبريكست، "أعتقد أن هذه الصفقة تمثل صفقة جيدة للغاية لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، "بالطبع بالنسبة لنا في المملكة المتحدة، فهذا يعني أنه يمكننا تقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما يحقق أهدافنا، ويعني أن المملكة المتحدة تغادر بأكملها في 31 أكتوبر".

ويتطلب الاتفاق موافقة مجلس العموم البريطاني كما يتطلب أيضا موافقة قمة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، "آمل كثيرًا الآن، أن يجتمع زملائي النواب في البرلمان لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولإنجاز هذه الصفقة الممتازة، ولتقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي تأخير حتى نتمكن من التركيز على أولويات الشعب البريطاني".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل، بعد أن وافق على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة "لقد حان الوقت بالنسبة لنا لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال جان كلود يونكر، رئيس المجلس الأوروبي، "أنا سعيد بالصفقة، لكنني حزين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قضت بعدم جواز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.

وكان مجلس العموم البريطاني، رفض خطة الخروج التي أعدتها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، وذلك بسبب خلافات حول الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، وكذلك اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ووافق البرلمان البريطاني على اقتراح بالتصويت على صفقة رئيس الوزراء جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت 19 أكتوبر تشرين الأول الجاري.