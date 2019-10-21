استمرار الاحتجاجات في تشيلي.. وارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات في تشيلي إلى 10 أشخاص، وفقًا لما أعلنته كارلا روبيلار، رئيس بلدية سانتياغو، الأحد.

وقالت روبيلار، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن 8 أشخاص قتلوا الأحد، ليصل إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في تشيلي إلى 10 قتلى.

وشهدت البلاد أعمال شغب واسعة، وأحرق المحتجون المحال التجارية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات حظرًا للتجول اعتبارًا من مساء الأحد، فيما أغلقت المدارس العامة في العاصمة سانتياغو، الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية في تشيلي، القبض على 152 شخصًا، على خلفية الاحتجاجات، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن 40 عملية نهب خلال احتجاجات الأحد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا، في مؤتمر صحفي، معلقًا على الاحتجاجات "نحن في حرب بلا هوادة مع عدو قوي، لا يحترم أي شخص أو أي شيء"، كما عبر عن إدانته لأعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد.

وكانت الحكومة في تشيلي قد قررت مد حالة الطوارئ في البلاد، بسبب المظاهرات المستمرة منذ 7 أيام في العاصمة سانتياغو، احتجاجا على زيادة مقترحة لأسعار المواصلات العامة في البلاد، وعلى الرغم من إعلان الحكومة التراجع عن قرارها إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف.

ومن المتوقع أن يعقد البرلمان التشيلي جلسة خاصة، الاثنين، لمناقشة إنهاء الزيادة المقترحة في سعر تذكرة النقل العام، وفقًا لتغريدة في حساب مجلس الشيوخ التشيلي على تويتر.