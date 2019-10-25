مقتل 8 جنود روس في حادث إطلاق نار في قاعدة عسكرية في سيبيريا

موسكو، روسيا (CNN)-- لقي 8 جنود روس مصرعهم في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في سيبيريا، وفقا لما أعلنته الوكالة العليا لإنفاذ القانون في روسيا، الجمعة.

وبحسب بيان الوكالة، فإن جنديًا فتح النار على زملائه في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة تشيتا، مما أدى إلى مقتل ضابطين وستة مجندين.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، وقع إطلاق النار في حوالي الساعة 6:20 مساءً بالتوقيت المحلي خلال تغيير في نوبة حراسة، مشيرة إلى مقتل الجنود الثمانية على الفور وإصابة اثنين آخرين، نقلا إلى المستشفى.