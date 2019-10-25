القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما بحادث "شاحنة الجثث" في بريطانيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل وامرأة، يبلغان من العمر 38 عاما، للاشتباه في تورطهما في حادث الشاحنة التي عثر فيها على 39 جثة في مدينة إسيكس.

وبحسب بيان شرطة مدينة إسيكسن فإن المتهمين يواجهان تهم الاتجار بالبشر والقتل الخطأ.

وكانت الشرطة البريطانية عثرت على 39 جثة داخل إحدى الشاحنات في مدينة إسيكس، قبل أيام.

وقالت شرطة إسيكس في بيان إن جثث القتلى ستخضع للفحوصات، الجمعة، بعد أن نقلت إلى المشرحة.

ويُعتقد أن الشاحنة دخلت بريطانيا العظمى عبر ميناء هوليهيد الويلزي بعد سفرها من أيرلندا، وبحسب التحقيقات فإن الشاحنة تم تسجيلها في بلغاريا في عام 2017.

ووصلت الحاوية التي يرجح أنها كانت تنقل مهاجرين غير شرعيين، إلى ميناء زيبروج البلجيكي، الثلاثاء الماضي، قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة.