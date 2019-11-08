نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف الملياردير الروسي، ميخائيل خودورفسكي، الذي كان أغنى رجل في روسيا قبل مواجهته للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بملفات فساد، كيف أمضى 10 سنوات في السجن بأعقاب ذلك، وما هو الأساس الذي يقوم عليه كل شيء في السجون الروسية "العنيفة".

جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال خودورفسكي: "في الحقيقة السجن بالنسبة لأي شخص اعتاد بمرحلة الشباب على العهد السوفييتي أو الجيش السوفييتي لا يشكل فرقا كبيرا، نفهم كيف ترتب الأمور، علي الاعتراف أنني كنت أتمتع بميزة جيدة هي أنني كنت في ضعف عمر السجين العادي حيث أن متوسط العمر لأغلب السجناء هو 23 وأنا كنت في الـ40 وهذا في السجن يمنحك بعض الاحترام بالإضافة على التعليم طبعا".

وتابع قائلا: "ولكن في السجون الروسية العنيفة يمكنك رؤية أن الأساس في كل شيء هو العنف والكثير من الأشخاص تحت تأثير العنف ينفجرون ويقومون بأمور ما كانوا ليقوموا بها في الحياة العادية.."

وأضاف: "في السجن يمكنك الحصول على أمور إن وضعت حياتك على المحك، وعليك أن تفهم أنه وبمجرد قيامك بهذا الأمر مرة واحدة فإنك لن تتمكن أبدا من الحصول على أي شيء آخر ولهذا السبب بالتحديد توجب علي القيام بالأمور بصورة حذرة للغاية عند وضع حياتي على المحك في سبيل سجناء آخرين ولكنني قمت بذلك 4 مرات وفي المرات الأربع كنت مستعدا للموت إن لم تنفذ شروطي وكنت ناجحا 4 مرات.. الدعم الخارجي لعب دورا كبيرا، العديد من الروس ممن ذهبوا إلى المحكمة وقدموا مطالب للحكومة وتمكنا من اقناعهم وإن لك هذا ليحصل فإن الأمور كانت لتمون أكثر سوءا".