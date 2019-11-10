تنازع عليها مسلمون وهندوس لعقود.. "العليا" تحسم مصير أيوديا في الهند

(CNN)-- بعد معركة قضائية استمرت 70 عاماً، قضت المحكمة العليا في الهند بالإجماع في قضية موقع مقدس في شمال ولاية أوتار براديش.

الأرض التي تبلغ مساحتها 2‪.‬77 فداناً في مدينة أيوديا سيتم تسليمها للهندوس. في حين أن الحكومة الهندية أُمرت من قبل المحكمة العليا بتشكيل مجلس أمناء في غضون الأشهر الـ3 القادمة. هذا المجلس سيراقب تشييد المعبد.

كما تم إعطاء 5 فدانات من أرض بديلة في أيوديا أيضاً للمجتمع المسلم لتشييد مسجد هناك. لكن مندوبي المجتمع غير راضين عن الحكم ويتناقشون في رفع عريضة مراجعة للقرار.

ما سبب أهمية هذا الحكم؟

القرار يأتي بنهاية لقضية تحكمت بالخطابات السياسية في هذا البلد وكانت سبباً في مناقشات سياسية واجتماعية شرسة. رئيس وزراء الهندي نارندا مودي غرد عن القرار قائلاً "اختتمت قاعات العدالة وديا مسألة مستمرة منذ عقود"، وأضاف في التغريدة "سيزيد هذا الحكم من إيمان الناس بالعمليات القضائية".

تاريخ النزاع بين المسلمين والهندوس

تشييد معبد رام كان أحد الأمور التي وعد بها حزبه الهندوسي، بهاراتيا جاناتا، مراراً، لكن مع سفك للدماء الذي تبع تدمير مسجد بابري في عام 1992 من قبل نشطاء هندوس يمينيين، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص.

جهود لتفادي تكرار التاريخ

لكن حكومة مودي تبذل كل ما بوسعها للتأكد من أن كل القوانين مطبقة في كل البلاد. فقد تم تشديد الأمن في الموقع المقدس والمناطق المجاورة، ومن المتوقع استمرار هذا الأمر في الأيام القليلة القادمة، مع استيعاب البلاد لنهاية معركة قضائية دامت لعقود.