علامات استفهام حول توقيت وسبب زيارة أردوغان لأمريكا.. محللة توضح لـCNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أبرزت بيانا غولودريغا، محللة الشؤون الدولية في شبكة CNN، علامات استفهام وأسئلة مطروحة على الطاولة حول توقيت وأسباب الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الولايات المتحدة الامريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت غولودريغا قائلة: "لماذا دعوة أردوغان في الوقت الذي رأينا فيه ماذا حدث في سوريا ودخول الجيش التركي وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب، بما فيها هجمات كيماوية ضد السوريين؟.."

وتابعت قائلة: "هناك سؤال كبير يستدعي الإجابة عليه، وهو إن كانوا (الأتراك) قد كانوا على علم مسبق بمكان وجود البغدادي (زعيم تنظيم داعش) لأنه كان قريبا جدا من الحدود التركية؟ وإن كنا بالفعل متقاربين مع تركيا وهم حلفاء في الناتو، لماذا اضطرت أمريكا للطيران من العراق للقيام بتلك العملية (استهداف البغدادي) عوضا عن التحرك من الباب المجاور (الأراضي التركية)؟"

واردفت محللة الشؤون الدولية قائلة: "هناك الكثير على الطاولة، كان هناك عقوبات على الطاولة، هناك انقطاع كبير بين مكان وقوف الجيش الأمريكي، ووزير الدفاع قال إنه سيتم تحميل تركيا المسؤولية، كيف يتم تحميلهم المسؤولية؟ هو (أردوغان) يكافئ بزيارة هنا (أمريكا)".