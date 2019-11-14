إطلاق نار في مدرسة ثانوية في كاليفورنيا و5 إصابات على الأقل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، وقوع حادث لإطلاق الرصاص في إحدى المدارس الثانوية جنوب كاليفورنيا.

وأعلنت إحدى المستشفيات، في حسابها على تويتر، وقوع 5 إصابات على الأقل في الحادث، مشيرة إلى استقبال اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما لا يزال 3 مصابين آخرين في الطريق.

وطالبت السلطات، المواطنين، بتجنب المنطقة المحيطة بمدرسة سوغس الثانوية في سانتا كلاريتا.

وبحسب لقطات جوية حصلت عليها CNN، فإن عملية لإجلاء طلاب المدرسة بدأت، فيما أبلغت الإدارة المحلية سكان المناطق المحيطة بالحادث بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن موقع الحادث إذ يعتقد ان مطلق الرصاص لا يزال طليقًا.