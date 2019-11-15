فريد زكريا عن زيارة أردوغان لأمريكا: ترامب يبيع السياسة الخارجية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "يبيع" السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وذلك في تعقيب على استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.

وأوضح زكريا قائلا: "الرئيس الأمريكي سحب القوات من سوريا ممكن كانوا يحافظون على السلام هناك ممهدا الطريق لنحو ثلث سوريا أمام تركيا وسمح لهم باحتلال سوريا، والآن يحاول تبرير ذلك عبر القول بأن الأكراد السوريين ممن قاتلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش تبين أنهم إرهابيون، وهذا كان موقع أردوغان على الدوام.."

وأضاف: "نحن لم نقبل بذلك وشعرنا على الدوام بأن هناك اختلافات بين المجموعات الكردية وأن المجموعات التي تعاملنا معها، ترامب قام برميهم كل تلك السياسات الخارجية تحت الحافلة وليس فقط حلفاءنا الأكراد بل أيضا وزارة الدفاع الأمريكية التي كانت تتعاون مع هذه المجموعات والآن ما يعنيه فعله هو أنه يتهم الجيش الأمريكي بالتعاون مع إرهابيين.."

وأردف: "هناك أمر مدهش في ترامب فهو يتقرب من الرجال الأقوياء مثل أردوغان وبعدها يقدم سياسات فرعية لهم ويقول لهم قوموا بما تريدونه والآن أنا أتوافق معكم على كل شيء، وعندما يقول أردوغان أن هؤلاء الناس إرهابيون عندها وحتى إن كانت الحكومة الأمريكية تعمل معهم وتعلم أنهم غير إرهابيين إلا أنه (ترامب) يتبنى هذا الرأي".