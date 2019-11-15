مسؤول لـCNN: ترامب يطالب بنحو 500% أكثر من سيؤول كتكاليف بقاء القوات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية على أن الرئيس ترامب يطالب بدفع كوريا الجنوبية نحو 500% أكثر لتغطية تكاليف بقاء الجنود الأمريكيين في شبه الجزيرة الكورية.

رفع السعر هذا بعث بالإحباط بين مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" وأقلق عددا من المشرعين بالبلاد من الجمهوريين والديمقراطيين، وفقا لمسؤولين عسكريين ومساعدين في الكونغرس.

هذا الأمر أغضب سيؤول، حيث يتساءل القادة هناك عن مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحالفها مع كوريا الجنوبية ويتساءلون عما إذا كان الرئيس الأمريكي سيسحب القوات الأمريكية إذا لم يدفعوا.

ويذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، حطّ في العاصمة الكورية الجنوبية، الخميس، لبحث المخاطر المتجددة من الجارة الشمالية "الغاضبة" والضغوط الجديدة على التحالف بين الدولتين والتي يلقي فيها مشرعون ومسؤولون بالبنتاغون اللوم على ترامب.