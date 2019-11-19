واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على التكهنات التي أثيرت بشأن صحته، بعد زيارته إلى مركز "والتر ريد" الطبي، السبت الماضي، نافيا إصابته بأزمة قلبية.

وقال ترامب، للصحفيين بالبيت الأبيض، إنه ذهب إلى مركز "والتر ريد" من أجل "إجراء فحوصات جسدية روتينية جدا". وأضاف: "ذهبت لإجراء فحوص جسدية السبت لأنه كان لدي بعض الوقت الإضافي، ولأنه يبدو أن يناير سيكون شهرا مزدحما".

وتابع بالقول: "عندما عدت، سألتني زوجتي: هل أنت بخير؟ ما المشكلة؟ إنهم ينشرون تقارير إخبارية عن إصابتك بأزمة قلبية، وقلت لها: لماذا أصاب بأزمة قلبية؟، فقالت: لأنك ذهبت إلى والتر ريد، وقلت لها: ذلك حيث نذهب لإجراء فحوص طبية".

وأوضح ترامب أنه قضى فترة قصيرة في المركز الطبي، وقال: "خضعت لفحص طبي، وقمت بزيارة أسرة جندي مصاب كان في غرفة العمليات، وتجولت في المستشفى قليلا، وغادرتها سريعا، ثم عدت إلى المنزل".

وأضاف: "عندما عدت تم استقبالي بأخبار عن إصابتي بأزمة قلبية". وانتقد ترامب وسائل الإعلام بسبب التكهنات التي أثيرت عن زيارته للمستشفى، قائلا: "إنهم أشخاص مرضى للغاية، والصحافة فعلا في دولتنا خطيرة".