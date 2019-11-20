مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر فتكا من داعش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مؤشر الإرهاب العالمي 2019، أن الهجمات التي نفذتها حركة طالبان خلال العام 2018، كانت أكثر فتكا من أي هجمات شنتها تنظيمات أخرى حول العالم بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

وأظهر التقرير أن طالبان حصدت أراوحا بصورة أكبر للغاية مما قام به تنظيم داعش العام الماضي، رغم أن عدد الوفيات الناجم عن عمليات إرهابية تراجع خلال 2018.

وأشار التقرير إلى أن 71 دولة سجلت على الأقل مقتل شخص واحد بسبب عمليات إرهابية خلال العام 2018، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول بتسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة بالإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم داعش كان مسؤولا عن 1328 وفاة خلال العام 2018 وهو الرقم الذي يعتبر تراجعا كبيرا عن الأرقام التي سجلها التنظيم في العام السابق، ملقية الضوء على أن العام الجاري هو العام الأول الذي لا يتربع فيها داعش على قائمة أكثر المنظمات الإرهابية فتكا منذ العام 2014.