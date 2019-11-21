سلاح الجو الأمريكي مقابل نظيره الروسي.. من يتفوق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعد قوة سلاح الجو لدى جيوش العالم نقطة مفصلية في حال نشوب أي صراع، من اجل ضمان التفوق في الميدان سواء على صعيد الهجوم والدفاع والانقاذ وحماية الحدود، أو حتى تنفيذ مهام تجسس .

وتسعى الدول الكبرى باستمرار لتعزيز قوتها وقدراتها العسكرية، لاسيما الجوية منها، لتضمن لنفسها مكانة قوية في عالم تعصف به الصراعات، وهنا نرصد لكم مقارنة بين القدرات الجوية لأبرز قوتين على الساحة العالمية والدولية وهما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، ويتضمن ذلك عدد المقاتلات الهجومية والطائرات المروحية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام وغيرها، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص برصد القدرات العسكرية للدول.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، ويمتلك البلدان قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي:

يمتلك الجيش الأمريكي 13398 طائرة حربية، بينها 2362 مقاتلة، و2831 طائرة هجومية، وأكثر من 1153 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2853 طائرة تدريب، و5760 مروحية عسكرية منها 971 مروحية هجومية.

كما تمتلك أمريكا عدداً هائلاً من المطارات الصالحة للخدمة يبلغ عددها 13513 مطارا، حيث تتفوق على روسيا في هذه النقطة والتي تمتلك قرابة 1200 مطار صالح للخدمة فقط.

بعض أبرز المقاتلات الأمريكية

المقاتلة الشبح "F35" المتطورة، والتي تمتلك تكنولوجيا تمنحها القدرة على التخفي عن شاشات الرادار، ما يجعلها قادرة على التحرك بحرية في الأجواء.

كما يعتمد سلاح الجو الأمريكي على مقاتلات "F22" التي تتمتع أيضاً بقدرات تخفي عن شاشات الرادار، بالإضافة الى العديد من أنواع المقاتلات الأخرى منها "FA/18" ومقاتلات "F15" و "F16" وغيرها .

الجيش الروسي

يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينها 869 مقاتلة، و1459 طائرة هجومية، وهنا يبرز الفارق الكبير بينه وبين نظيره الأمريكي الذي يتفوق في هذا الجانب، كما يمتلك الجيش الروسي 1485 مروحية عسكرية منها 514 مروحية هجومية.

ويعد عدد المطارات الصالحة للخدمة نقطة ضعف بالنسبة للقوات الجوية الروسية التي تمتلك كما أسلفنا، نحو 1200 مطار صالح للخدمة فقط.

بعض أبرز المقاتلات الروسية

تمتلك روسيا العديد من المقاتلات الحديثة والتي تتمتع أيضاً بقدرات تخفي عن شاشات الرادار منها مقاتلات SU-57 الحديثة ومقاتلات سو 35 والمقاتلة تي 50 بالإضافة الى طرز متنوعة ومختلفة أخرى مثل سو 30 وسو 27 وغيرها.

ميزانية الدفاع

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي 716 مليار دولار أمريكي، أما نظيره الروسي فتبلغ 44 مليار دولار أمريكي وهذا فارق كبير جداً.