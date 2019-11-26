أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اخترقت طائرة مجهولة المجال الجوي الأمريكي فوق العاصمة، واشنطن، الثلاثاء، ما أسفر عن إغلاق البيت الأبيض وإعلان حالة الطوارئ في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقد دخلت الطائرة إلى منطقة جوية محظورة فوق العاصمة الأمريكية، واشنطن، ما أدى لعقد اجتماع يسمى "اجتماع الحدث القومي" والذي يجتمع فيه عدد من مسؤولي الأمن القومي رفيعي المستوى للمراقبة والتنسيق خلال وضع أمني بالغ الدقة، وفقا لمسؤول في وزارة الدفاع.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه من غير الواضح إذا ما كانت الطائرة "معادية" في حين قال مصدران في "الكابيتول" (المبنى الرئيسي للكونغرس) إن الطائرة صُنفت "AIRCON"، ما يعني أنها طائرة غير محددة دخلت الأجواء.

وكنتيجة لهذا الاختراق، تم إغلاق البيت الأبيض لبعض الوقت، قبل أن يعلن رفع إغلاقه، كما أعلنت حالة الطوارئ في الكابيتول، ورفعت لاحقا، وقالت مراسلة CNN في مبنى الكونغرس، سوزان مالفو، إن أحدا لم يطلب منها مغادرة المبنى لكن لم يُسمح لأحد بدخول الكابيتول.

وكانت قد أعلنت القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي أن طائرة قد انطلقت لمراقبة الوضع، كما أن مسؤولين أمريكيين يتابعون التطورات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.