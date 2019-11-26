زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألبانيا وسقوط قتلى وعشرات المصابين

(CNN)-- لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 140 على الأقل في زلزال بلغت قوته الأولية 6.4 درجة ضرب ألبانيا، الثلاثاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة إن الزلزال ضرب عمقاً تقريبياً يصل 20 كيلومتراً.

يقع مركز الزلزال في منطقة دوريس على بعد حوالي 21 كيلومتراً من العاصمة تيرانا.

وقالت الشرطة لشبكة A2 المتعاونة مع CNN إن 3 أشخاص قتلوا، مضيفة أن هزات ارتدادية قوية ضربت تيرانا.

من جانبه، قال وزير الصحة أوغيرتا ماناستيرليو، صباح الثلاثاء، إن 140 شخصًا على الأقل أصيبوا في الزلزال.

وتظهر مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي سقوط عدد من المباني غرب العاصمة الألبانية.