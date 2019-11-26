مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في حادث أثناء عملية لمكافحة الإرهاب في مالي

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن رئاسة الجمهورية في فرنسا، مقتل 13 جنديًا فرنسيا، في مالي، مساء الاثنين، في حادث طائرتين مروحيتين، خلال عملية قتالية للجيش الفرنسي كانت تستهدف جهاديين في مالي.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه العميق واحترامه لذكرى هؤلاء الجنود الذين قتلوا خلال هذه العملية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن هؤلاء الجنود (6 ضباط و6 ضباط صف وعريف)، ماتوا من أجل فرنسا في الحرب ضد الإرهاب في الساحل، معربًا عن تعازيه لذوي هؤلاء الجنود وتضامنه معهم.

وأعرب ماكرون عن "دعمه البالغ لرفاقه الجنود في الجيش الفرنسي"، مشيدًا بـ"شجاعة الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في منطقة الساحل وتصميمهم على مواصلة مهمتهم".