مصر تتصدر العرب وإيران تسبق روسيا.. أكبر 7 قوات بحرية عدديا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتبر قوة الجيوش في البحر من العوامل الرئيسية في حسم أي معركة وأيضاً في تحديد مسار أي مواجهة عسكرية سواء كانت بحرية أم برية، وفي هذا التقرير نرصد لكم قائمة بأضخم 7 قوات بحرية في العالم، من حيث العدد، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في رصد القدرات العسكرية للدول.

تصدرت كوريا الشمالية ترتيب القوى العسكرية البحرية في هذه القائمة وجاءت في المرتبة الأولى بعدد قطع بحرية بلغ 967 قطعة متنوعة، منها 8 فرقاطات وطرادين بالإضافة إلى 86 غواصة، في تفوق واضح وكبير في هذا الجانب، كما تمتلك بيونغ يانغ 416 سفينة دورية وأيضاً 23 سفينة متخصصة بالألغام.

وفي المرتبة الثانية تأتي الصين بعدد بنحو 714 قطعة بحرية متنوعة، منها حاملة طائرات واحدة، وأكثر من 50 فرقاطة و33 مدمرة بالإضافة الى 42 طرادا بحريا، كما تمتلك بكين 76 غواصة وأكثر من 190 سفينة دورية و33 سفينة متخصصة بالألغام.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاء تصنيفها في المرتبة الثالثة بعدد قطع بحرية بلغ 415 قطعة متنوعة، منها 24 حاملة طائرات في تفوق واضح وكبير على جميع دول العالم في هذا الجانب، كما تمتلك واشنطن 22 فرقاطة و68 مدمرة بالإضافة الى 15 طراد و68 غواصة و13 سفينة دورية وأيضاً 11 سفينة متخصصة بالألغام.

وفي المرتبة الرابعة تأتي إيران بعدد قطع بحرية متنوعة بلغ 398 قطعة، منها 6 فرقاطات و3 طرادات بالإضافة إلى 34 غواصة، في تفوق واضح في هذا الجانب على جميع الدول الخليجية، كما تمتلك طهران 88 سفينة دورية وأيضاً 3 سفن متخصصة بالألغام.

وفي المرتبة الخامسة تأتي روسيا بنحو 350 قطعة بحرية، منها حاملة طائرات واحدة و13 فرقاطة ونفس العدد من المدمرات، كما تمتلك موسكو 82 طرادا و56 غواصة بالإضافة الى 45 سفينة دورية و47 سفينة متخصصة بالألغام.

أما في المرتبة السادسة، تأتي مصر بامتلاكها 319 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات و9 فرقاطات و7 طرادات، كما تملك القاهرة 4 غواصات و50 سفينة دورية وأيضاً 31 سفينة متخصصة بالألغام. وهي تعد القوة البحرية الأضخم بين الدول العربية.

وفي المرتبة السابعة جاءت الهند بنحو 295 قطعة بحرية متنوعة منها حاملة طائرات واحدة و13 فرقاطة و11 مدمرة و22 طرادا بالإضافة الى 16 غواصة، كما تمتلك نيودلهي 139سفينة دورية وسفينة واحدة متخصصة بالألغام.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد القدرات البحرية الجيوش، وليس عدد القطع البحرية التي تمتلكها تلك الدول فقط.