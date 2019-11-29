الشرطة البريطانية تعلن القبض على شخص في حادث طعن بوسط لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على أحد الأشخاص في حادث طعن في منطقة "لندن بريدج"، ووقع إطلاق نار قرب "جسر لندن"، الجمعة، فيما أكدت الشرطة أن الحادث "مازال في مراحله الأولى".

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاصن لم تحدد عددهم، لكنها أشارت إلى احتجاز أحد الأشخاص، فيما لم تتضح بعد دوافع مرتكب الحادث.

ودعت الشرطة البريطانية عبر حسابها في تويتر المواطنين إلى الحيطة والحذر، فيما أخبر المكتب الصحفي للشرطة CNN أنهم يتعاملون مع "موقف متصاعد".

'يأتي هذا فيما قالت شرطة النقل إنه تم تعطيل العمل في محطة جسر لندن، وإن القطارات ستواصل السير دون التوقف في المحطة.

وأظهرت لقطات جرى بثها عبر تويتر مشاهد من الموقف قرب جسر لندن، تزامنا مع انتشار كثيف للشرطة، بينما بيَن أحدها بعض عناصرها في حالة تأهب على مسافة قريبة من شخص سقط على الأرض.