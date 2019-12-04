دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، نداءها الأكبر في تاريخها إلى المانحين لتمويل مساعدات الطوارئ بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي في 2020.

وتسعى يونيسف عبر ندائها لإيصال مساعدات الإغاثة إلى 59 مليون طفل في 64 دولة حول العالم، قائلة إنه يُمثّل 3.5 أضعاف التمويل الذي طُلب في 2010، بينما لم يتحقق سوى 57% من التمويل المطلوب لمساعدات 2019 حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب المنظمة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور: "نشهد اليوم، وفي جميع أنحاء العالم، وجود عدد من الأطفال المحتاجين إلى مساعدات الطوارئ أكثر منه في أيّ وقت. يعيش واحد من بين كل 4 أطفال في بلد متأثر بالنزاعات أو الكوارث".

وأضافت فور أن "هذه الأعداد هي الأعلى في التاريخ للأطفال المُهجَّرين من ديارهم قسرًا، وهم يحتاجون إلى الحماية والدعم العاجل"، لافتة أن النزاعات مازالت هي الدافع الرئيسي، إضافة إلى الجوع والأمراض المعدية وتغيّر المناخ أجبر ملايين آخرين على طلب المساعدة للنجاة بحياتهم.

وترى فور أن "الوصول إلى الأعداد المتزايدة من الأطفال المتأثرين بالأزمات في جميع أنحاء العالم - خاصة في البلدان التي تتلقى عادة تمويلاً أقل - لا يتطلب تمويلاً إضافيًا فحسب، بل يتطلب تمويلاً أكثر مُرونة".

وأشارت يونيسف إلى أن أكبر خمس نداءات مستقلّة ستكون من أجل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا، واليمن، وداخل سوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.