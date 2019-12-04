نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة عدد من قادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البريطانية لندن، وهم يمزحون بسبب سلوكيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الفيديو اُلتقط خلال حفل استقبال للزعماء في قصر باكنجهام، مساء الثلاثاء، وخلاله يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا وكندا وهولندا، وهم يضحكون من سلوك ترامب خلال القمة.

وانتشر المقطع، البالغة مدته 25 ثانية، بشكل فيروسي، وكان أول من تحدث عنه شبكة CBC الكندية.

ويبدأ الفيديو بسؤال لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سبب تأخره، قائلا "هل هذا سبب تأخرك؟"، فأومأ ماكرون برأسه.

وحينها انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود إلى الحديث، مُعلقا "لقد تأخر لأنه يستغرق... مؤتمرًا مدته 40 دقيقة في القمة".

ولم يتضمن مقطع الفيديو أي إشارة إلى ترامب، لكن يبدو أن تعليق ترودو يشير إلى تصريحات ترامب المُطولة للصحافة خلال اجتماعهم السابق يوم الثلاثاء.

ولا يبدو أن أيًا من القادة يدرك أن المحادثة يجري تسجيلها، على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون علانية وبصوت عال بما يكفي ليسمعه الآخرون.

ولا يمكن للميكروفونات التقاط مقتطفات من المحادثة إلا في مكتب الاستقبال، التي تم منح الصحافة إمكانية وصول محدودة إليها.

وقضى ترامب يوم الثلاثاء في اجتماعات في لندن في صدامات كلامية مع ماكرو. والتقى بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وماكرون وترودو، وألقى ملاحظات مطولة وأخذ أسئلة من الصحافة في كل مناسبة.

وكان اجتماع ترامب الفردي مع ماكرون مصحوبًا بحالة من التوتر بشكل ملحوظ، حيث رفض الرئيس الفرنسي التراجع عن التصريحات التي وصفها ترامب بأنها "سيئة" و"مهينة". وفي الشهر الماضي، وصف ماكرون الناتو بأنه يعاني من "موت دماغي" ناجم عن اللامبالاة الأمريكية للحلف منذ وقت طويل.

وفيما رفض البيت الأبيض التعليق على الفيديو المتداول، قالت متحدثة باسم ماكرون في قصر الإليزيه لـCNN إنهم "ليس لديهم أي تعليق. هذا الفيديو لا يقول أي شيء خاص".

في حين قال متحدث باسم ترودو لـ CNN إنه ليس لديهم أي تعليق، كما قال متحدث باسم رئيس وزراء هولندا مارك روتي لـ CNN إنهم لا يعلقون على جلسات مغلقة.

ويعقد ترامب اجتماعات اليوم مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في غداء عمل مع ممثلي إستونيا واليونان ولاتفيا وبولندا ورومانيا وليتوانيا وبلغاريا والمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس مؤتمرًا صحفيًا قبل عودته إلى واشنطن.