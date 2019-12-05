حرق فتاة هندية أثناء ذهابها لحضور محاكمة مغتصبيها

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيودلهي، الهند (CNN)-- قال مسؤول في الشرطة الهندية بولاية أوتار براديش، إن فتاة تبلغ من العمر 23 فتاة تعرضت للحرق أثناء ذهابها لحضور جلسة محاكمة مغتصبيها.

وقالت الفتاة المجهولة إنها تعرضت للهجوم وهي في طريقها إلى محطة السكك الحديدية في أونو، حيث تنتمي هي والمتهم باغتصابها.

وقال الطبيب المعالج في إحدى مستشفيات الولاية، إن حالة الفتاة حرجة حيث بلغت نسبة الحروق 90% من جسد الفتاة.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك شهودًا على الواقعة، مشيرة إلى أنها اعتقلت 5 أشخاص بناء على رواية الفتاة حول الحادث، حيث اتهمت اثنين من المتهمين باغتصابها ووالديهما وابن شقيق أحدهما.

وألقت رئيسة لجنة دلهي للمرأة، سواتي ماليوال، باللوم على الثغرات في النظام القانوني الذي سمح للجناة الخطرين بالخروج بكفالة.

وقالت: "هناك وقائع اغتصاب عدة، من قبل أشخاص أدينوا بالفعل بالاغتصاب أو تورطوا بالفعل في قضية اغتصاب وخرجوا بكفالة".