قتيلان بإطلاق نار بقاعدة مشتركة في بيرل هاربر الأمريكية

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

شاهد دقة أول سلاح ليزر حي في العالم لدى البحرية الأمريكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قتل مدنيان وأصيب ثالث بجروح، الأربعاء، إثر إطلاق نار في قاعدة مشتركة في بيرل هاربر في هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للأدميرال روبيرت تشادويك.

وأضاف تشادويك أن مطلق النار تم التعرف عليه كاشفا أنه بحار على رأس عمله ويتمركز على متن البارجة الأمريكية "يو أس أس كولومبيا" التي ترسو في القاعدة لإجراء عمليات صيانة معتادة.

ووفقا لبحرية الأمريكية، فإن البحار أطلق النار على نفسه، في حين أن الضحايا الثلاثة هم عمال مدنيون في الميناء.

المصابون الثالث وضعه مستقر ويتلقى العلاج في إحدى المستشفيات، دون الكشف عن اسم مطلق النار أو المصابين الثلاثة أو الأسباب وراء إطلاق النار إن كان عشوائيا أو مقصودا.