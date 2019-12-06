نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وأعلنت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، الجمعة، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، تحقيقاته في الحادث، بينما لم تضح بعد أسباب ودوافع مطلق النار.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس ترامب يتابع الحادث، مشيرًا إلى أنه على دراية بكافة التفاصيل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البحرية الأمريكية مقتل شخصين في الحادث بالإضافة إلى مطلق الرصاص، مشيرًا إلى أن قاعدة بينساكولا في فلوريدا لاتزال مغلقة، على خلفية حادث إطلاق الرصاص.

وأضاف متحدث البحرية الأمريكية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.