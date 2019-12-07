نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كرّمت شركة وارنر ميديا، الجمعة، تيد تيرنر مؤسس مجموعة تيرنر الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بإطلاق اسمه على مجمع "تيكوود" في اتلانتا.

وكتب على لوحة تذكارية على مبنى المجمع: "هذا المجمع وهذه الاستوديوهات على شرف تيد تيرنر، الأصيل والرائد في صناعة الإعلام وبطل البيئة" وذلك اعترافا بما قدمه وبدأ به في هذه الاستوديوهات.

تكريم تيد تيرنر جاء بعد مسيرة مهنية حافلة، نستعرض لكم فيما يلي نبذة سريعة عنه:

- أطلق تيد تيرنر شبكة CNN في الأول من يونيو/ تموز العام 1980 والتي كانت تعتبر حينها أول شبكة إخبارية على مدار 24 ساعة، قبل بدء القناة بالبث في سبتمبر/ أيلول 1985.

- أسس تيد تيرنر في العام 1990 مؤسسة تيرنر للمحافظة وحماية البيئة حول العالم، قبل أن يسمى بـ"رجل العام" على غلاف مجلة تايم الأمريكية العام 1991.

- العام 1996 باع تيد تيرنر شركته TBS إلى مجموعة تايم وارنر في صفقة بلغت قيمتها 7.34 مليار دولار وأصبح نائب رئيسها.

- وفقا لمجلة فوربز بتقرير في مارس/ آذار 2019 تقدر ثروة تيد تيرنر بـ2.2 مليار دولار.

- وفقا لحملة "غيفينغ بليدج" فإن تيد تيرنر من بين 40 مليارديرا تعهد بنصف ثروته أو أكثر للأعمال الخيرية.