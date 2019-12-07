استجواب مواطنين سعوديين في أمريكا على خلفية هجوم "بيناسكولا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أوقفت السلطات الأمريكية عددا من المواطنين السعوديين على ذمة التحقيق في حادثة إطلاق النار التي استهدفت قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الجمعة.

وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن عددا من المواطنين السعوديين أوقفوا على ذمة التحقيق في القضية، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر تقريرا عن استجواب عدد من المواطنين السعوديين في هذه الحادثة.

ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات شبكة أصدقاء المشتبه به، محمد الشمراني، والذي توصل محققان إلى أنه قد يكون منفذ الهجوم الذي قُتل على إثره 4 أشخاص منهم هو وأصيب 7 آخرون.

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كان قد أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، عبر فيه عن استنكاره للحادثة وإدانته لها، كما دشن سعوديون وسم "مجرم فلوريدا لا يمثلنا".