نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأحد، أن طالبًا سعوديًا أو اثنين قاما بتصوير حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا في فلوريدا، قائلا إن سبب تصويرهما للهجوم ليس واضحًا.

وأضاف إسبر، في تصريحات لبرنامج "Face the Nation"، أن بعض الأصدقاء السعوديين لمطلق النار محمد الشمراني تم اعتقالهم بعد الحادث، وأن واحدًا أو اثنين منهم قاما بتصوير الهجوم يوم الجمعة الماضي.

وأوضح إسبر أنه ليس واضحًا إذا كانا يصوران ما حدث قبل وقوعه أو عندما رأوا ما جرى، داعيًا إلى انتظار اكتمال التحقيقات.

وعندما سُئل عما إذا كان سلوك أصدقاء الشمراني ليس أمرًا عاديًا بتصويرهم له وهو يطلق النار، علق إسبر: "لا أعرف. لا أحاول إصدار حكم في هذه المرحلة، اليوم يلتقط الناس هواتفهم ويصورون كل شيء وأي شيء يحدث".

كانت CNN قالت يوم السبت إن مجموعة صغيرة من السعوديين قد تم اعتقالهمـ وإنه يجري استجوابهم، فيما كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر عن ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي) إن الدافع وراء حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية مازال مجهولا، حسب راشيل روخاس، المُحققة الخاصة لـ FBI.

بينما رأى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، الأحد، في تصريحات لشبكة CBS، أن الهجوم الذي راح ضحيته 4 أشخاص، منهم الشمراني، "يبدو عملاً إرهابيًا".