نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا قالت فيه إن السعودي، محمد الشمراني، مطلق النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، شاهد مقاطع فيديو عن إطلاق نار جماعي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها إن مشاهدة الشمراني لمقاطع الفيديو هذه كان "خلال حفل عشاء قبل ليلة من تنفيذ هجومه"، وذلك نقلا على لسان مصدر مطلع على سير التحقيقات في هذه الحادثة، دون ذكر اسمه.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" قد نشر صورة للشمراني مؤكدا أنه كان طالبا في قاعدة بينساكولا في فلوريدا ويبلغ من العمر 21 عاما، وأنه ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي.

ويذكر أن السلطات الأمريكية أوقفت عددا من المواطنين السعوديين على ذمة التحقيق في الحادثة وفقا لمسؤول أمريكي بتصريحات لـCNN، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.