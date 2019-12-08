من الذين قتلهم السعودي محمد الشمراني في القاعدة الأمريكية؟.. البحرية تكشف أسماء الضحايا

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مدخل قاعدة بنساكولا الجوية في فلوريدا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت البحرية الامريكية، أسماء القتلى الثلاثة الذي لقوا حتفهم بعد فتح الطالب السعودي، محمد الشمراني، النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، وفيما يلي أسمائهم:

1- الطيار محمد سامح هيثم ويبلغ من العمر 19 عاما من فلوريدا.

2- الطيار انسن جوشوا واتسون ويبلغ من العمر 23 عاما من ألاباما.

3- الطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز ويبلغ من العمر 21 عاما من جورجيا.

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ويذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" قد أكد هوية الشمراني على أنه منفذ إطلاق النار ناشرا صورة له مشيرا إلى أنه برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت عددا من المواطنين السعوديين على ذمة التحقيق في الحادثة وفقا لمسؤول أمريكي بتصريحات لـCNN، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

 

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