عمه يوضح لـCNN طبيعة السعودي محمد الشمراني مطلق النار بقاعدة أمريكية

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال سعد عم محمد الشمراني، الطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، إن لم يكن هناك أي أمور "مثيرة للريبة" قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح لسعد الشمراني من السعودية لـCNN حيث قال إن ابن أخيه كان "حسن الخلق والأدب تجاه عائلته ومجتمعه"، لافتا إلى أن محمد "محافظا على دينه وصلاته وصدقه والتزاماته".

وتابع سعد قائلا إن ابن أخيه كان "طفلا محبوبا وذكيا بل ذكيا بصور غير عادية"، لافتا إلى أن بلاده بحاجة "للوصول إلى الحقيقة" وإن كان محمد مذنبا فإنه عندها سيكون "مسؤولا أمام الله".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" قد نشر صورة للشمراني مؤكدا أنه كان طالبا في قاعدة بينساكولا في فلوريدا ويبلغ من العمر 21 عاما، وأنه ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي.