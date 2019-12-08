تقرير لمجموعة استخباراتية حول "تغريدات محمد الشمراني" وما لفت نظرها

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت مجموعة سايت الاستخباراتية الأمريكية تقريرا ألقت فيه الضوء على "تغريدات" نشرها محمد الشمراني، مطلق النار بقاعدة بينساكولا في فلوريدا، والتي راح ضحيتها ثلاثة قتلى بالإضافة إلى مقتل المنفذ.

وقالت المجموعة الاستخباراتية أن تغريدات الشمراني تظهر كراهية تجاه الأمريكيين بسبب ما نظر إليه على أنه مواقف مؤيدة لإسرائيل، لافتة إلى أن الشمراني نشر تغريدة بـ"مليء إرادته" اقتبس فيها عن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

من جهتها علقت شركة تويتر في تصريحات لـCNN أن الحساب الذي قصدته مجموعة سايت الاستخباراتية تم إيقافه إلا أنها لم تؤكد إن كان بالفعل يعود لمحمد الشمراني، ولم توضح السبب وراء إيقاف هذا الحساب.

ولمك تتمكن CNN من تأكيد أن حساب تويتر الذي استشهدت به مجموعة سايت هو بالفعل يعود لمحمد الشمراني.

ويذكر أن سعد، عم محمد الشمراني قال لـCNN إن ابن أخيه كان "حسن الخلق والأدب تجاه عائلته ومجتمعه"، لافتا إلى أن محمد "محافظا على دينه وصلاته وصدقه والتزاماته"، مضيفا أنه كان "طفلا محبوبا وذكيا بل ذكيا بصور غير عادية"، لافتا إلى أن بلاده بحاجة "للوصول إلى الحقيقة" وإن كان محمد مذنبا فإنه عندها سيكون "مسؤولا أمام الله".