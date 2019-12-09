نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لـ CNN، الاثنين، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف يخطط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاته في واشنطن، الثلاثاء.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، الأحد، أن لافروف سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وحسب البيان، سيلتقي وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي، مايك بومبيو "لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".

ولم يُجر لافروف زيارة رسمية إلى واشنطن منذ اجتماع حضره في مايو/أيار 2017 في المكتب البيضاوي، حيث زُعم وقتها أن ترامب ناقش معلومات سرية للغاية مع لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة آنذاك، سيرغي كيسلياك.

يذكر أنه لم يصدر أي تأكيد أو نفي من جانب البيت الأبيض لحقيقة إجراء هذه الزيارة والاجتماعات التي تحدثت عنها موسكو، بعد.