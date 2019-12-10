نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت القوات الجوية في تشيلي، فقدان الاتصال بطائرة عسكرية تابعة لها، أثناء توجهها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصاً.

واختفت الطائرة "سي 130 هيركليز" بعد نحو ساعة من إقلاعها من قاعدة تشابونكو، بونتا أريناس في جنوب البلاد، وتوجهت إلى قاعدة الرئيس إدواردو فري مونتالفا الجوية في القارة القطبية الجنوبية.

وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 شخصا هم أفراد طاقم الطائرة، و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي.

وقال سلاح الجو في تشيلي إن عملية البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الطائرة ومن كانوا على متنها.

وقال الرئيس التشيلي في حسابه على تويتر، إنه "شعر بالانزعاج" لاختفاء الطائرة، وإنه يتابع الموقف من العاصمة سانتياغو، مشيرًا إلى أن "جميع الإمكانات الجوية والبحرية الوطنية والأجنبية تساعد في عملية البحث".

وتسيطر تشيلي على مساحات في القارة القطبية الجنوبية، بالقرب من أراض متنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين، ولها 9 قواعد عسكرية في تلك المنطقة.