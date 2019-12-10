مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار في مستشفى بالتشيك

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN)--قالت وزارة الداخلية في جمهورية التشيك، إن 4 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار في إحدى المستشفيات في مدينة أوسترافا، فيما أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، مقتل اثنين آخرين من المصابين.

وقالت الشرطة التشيكية، إنها تبحث عن مطلق الرصاص في الحادث، وطالبت المواطنين بالمساعدة في الإدلاء بمعلومات عنه، ونشرت الشرطة التشيكية صورة قالت إنها للمشتبه به في الحادث، لكنها حذفت الصورة بعد وقت قليل.

ومدينة أوسترافا هي مدينة صناعية بالقرب من الحدود مع بولندا.

ولم تعلن الشرطة أي تفاصيل عن دوافع مرتكب الحادث أو هويات الضحايا.