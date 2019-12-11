واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي في السفارة الروسية بواشنطن، مساء الثلاثاء، إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يناقشا الانتخابات"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية الروسي من التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ورد لافروف على سؤال حول ما إذا كانت قضية التدخل الروسي في الانتخابات مطروحة على مائدة المباحثات بين الجانبين، قال "لم نناقش الانتخابات على الإطلاق. فيما يتعلق بأوكرانيا، أخبرت مايك بومبو والرئيس ترامب رأيي في قمة نورماندي".

وأقر لافروف، في المؤتمر الصحفي بأن وزير الخارجية مايك بومبيو أثار الموضوع، لكنه لم يذكر تحذير ترامب.

كان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب حذر موسكو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وقال البيت الأبيض في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي، إن "الرئيس ترامب حذر من أي محاولة من جانب روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية ودعا روسيا إلى حل النزاع مع أوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الروسي، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، الثلاثاء، كما أجرى وزير الخارجية الروسي مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.