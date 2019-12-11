نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي 6 أشخاص على الأقل، مصرعهم في إطلاق نار داخل متجر في مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وقال مسؤولون إن من بين القتلى ضابطا ومسلحيْن اثنين.

واستمر إطلاق النار بين قوات إنفاذ القانون الأمريكية، ومسلحين اثنين، لساعات، بينما أكد قائد شرطة جيرسي سيتي مقتل المسلحين، فيما لم تعرف بعد دوافعهما.

وقال مايك كيلي، رئيس شرطة المدينة، إن تبادل إطلاق النار، بدأ أولا في مدافن محلية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وسقط ضابط الشرطة قتيلا حين حاول الاقتراب من المشتبه بهما بينما كان يحقق في جريمة قتل، وهرب المسلحان من مكان الحادث في شاحنة ودخلا إلى متجر بالقرب من كنيس يهودي ومدرسة، حيث واصلا إطلاق النار على الشرطة، بـ"بنادق شديدة القوة" في معركة استمرت عدة ساعات.

وأضاف رئيس شرطة المدينة في تصريحات للصحفيين، "نعتقد أن الشرطي قُتل أثناء محاولته اعتراض هؤلاء الأشرار. مرة أخرى، كل هذا يجري التحقيق فيه".

وبحسب المدعي العام لمقاطعة هدسون، عبر تويتر، فإن ضابطين ومدني حالتهما مستقرة بعد تعرضهما لإطلاق النار في الحادث.

وسمع دوي إطلاق النار في محيط منطقة الاشتباكات، فيما أطلقت صافرات الإنذار، حسبما تظهر لقطات فيديو من موقع الاشتباكات.

واستمر تبادل إطلاق النار لعدة ساعات قبل أن تعلن السلطات أن المشتبه بهما، قتلا خلال مواجهة مع الشرطة في جزء آخر من المدينة.

وقال قائد شرطة المدينة، إن التحقيق سيستغرق أسابيع وقد يستمر لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن "مسرح الجريمة واسع للغاية، وهو موجود في ثلاثة مواقع على الأقل".

وأكد جيمس شيا مدير إدارة السلامة العامة في جيرسي سيتي، أنه "لا يوجد مؤشر على صلة الحادث بالإرهاب".