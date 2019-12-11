نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ"FBI" عن نوع السلاح والطريقة التي تمكن فيها الملازم بسلاح الجو السعودي من الحصول عليه قبل تنفيذ عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا في فلورديا والتي أدت إلى مقتل 4 أشخاص (منهم الشمراني).

وأوضحت العميلة الخاصة المسؤولة في الـFBI، رايتشل روجاس، أن "السلاح تم شراؤه بصورة قانونية"، لافتة إلى أن السلاح هو مسدس من طراز "غلوك" من عيار 9 ميليمتر، واشتراه الشمراني في فلوريدا.

ويبرز سؤال متمثل بكيف تمكن الشمراني الذي لا يحمل الجنسية الأمريكية أو يصنف من بين المتقدمين على الهجرة بالحصول على سلاح مرخص؟ ليوضح الـFBI أن هناك حالات يمكن عبرها شراء سلاح، وفي هذه الحالة اشترى الشمراني السلاح تحت رخصة صيد.

ويذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في منطقة جاكسونفيل، كشف بتغريدة سابقة على صفحته الرسمية بتويتر، صورة الشمراني قائلا إنه برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة.