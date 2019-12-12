نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2019

قرية في الهند تزرع 111 شجرة في كل مرة تولد فيها فتاة

نيودلهي، الهند (CNN)-- وافق رئيس الهند رام ناث كوفيند، الخميس، على مشروع قانون المواطنة المثير للجدل والذي يمنع حق الحصول على الجنسية الهندي للمسلمين المهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش قبل عام 2015، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في الهند.

وأُقرت التعديلات في قانون المواطنة، الأربعاء، وسط معارضة قوية من الأحزاب السياسية المعارضة، والتي وصفت القانون بأنه "غير دستوري"، فيما دخل القانون حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس الهندي.

واندلعت الاحتجاجات العنيفة في مدينتي تريبورا وأسام هذا الأسبوع، مما دفع حكومة الولاية على قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وتطبيق حظر للتجول ونشر عناصر الجيش في الولاية.

واستخدمت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع وأسلحة صاعقة لتفريق الحشد في جواهاتي، عاصمة ولاية أسام، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على تمرير مشروع القانون.

ويدعي السكان المحليون، أن مشروع القانون سوف يسمح للمهاجرين من بنغلاديش بالحصول على الجنسية، وأن وجودهم سيؤثر على الوضع الثقافي والاقتصادي الراهن للدولة.