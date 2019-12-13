نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

اكتشاف 39 جثة داخل شاحنة ببريطانيا.. كل ما قد يجب أن تعرفه

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—فاز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالانتخابات البرلمانية العامة في بريطانيا حاصدين 232 مقعدا على الأقل في مجلس العموم البريطاني، وهو العدد الكافي ليخولهم من تشكيل أغلبية حاكمة.

ويأتي انتصار المحافظين على حساب حزب العمال الذي خسر مقاعد احتفظ بها على مدى أجيال، الأمر الذي دفع جيريمي كوربن، رئيس الحزب للإعلان أنه سيتنحى عن منبه قبل الانتخابات المقبلة دون توضيح موعد محدد لذلك.

وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سير الانتخابات في بريطانيا، نشر تغريدة قال فيها: "يبدو نصرا كبيرا لبوريس في المملكة المتحدة".

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني على خلفية هذه الأنباء بنسبة 2.3% مقابل الدولار وهي النسبة الأعلى منذ مايو/أيار 2018 بالإضافة إلى ارتفاع سعره أمام اليورو بنسبة 1.9%.