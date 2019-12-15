من قطر.. إيفانكا ترامب تلفت بالأرقام لوضع المرأة في عدد من الدول

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضوء على وضع المرأة في 107 دول والتحديات التي تواجههن فيها في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركة إيفانكا في منتدى الدوحة، بقطر، حيث قالت: "إنّ 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطيعون العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملّك العقارات أو حتى استئجارها. ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".

وابرزت إيفانكا في حوار أجرته معها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "أهم استنتاجات اليوم الأول من مناقشات منتدى الدوحة هو أن تمكين المرأة في صميم تحقيق الاستقرار. حقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها"، وفا لما نشرته صفحة المنتدى الرسمية على تويتر.

وبرزت مشاركة ايفانكا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات: