مجلس النواب الأمريكي يعزل ترامب.. ماذا سيحصل الآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عزل مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد التصويت بالموافقة على فقرتين هما "إساءة استخدام النفوذ" و"عرقلة عمل الكونغرس".

بعد موافقة مجلس النواب على عزل الرئيس، تصبح الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع البدء بمحاكمة في يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا للسيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، على أن يعلن عن التاريخ المحدد للبدء في ذلك الأسبوع المقبل.

ووفقا للدستور الأمريكي وبالتحديد الفقرة الثالثة من المادة الثانية، فإم القضية ترسل برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعون عامّون بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين. ويجب أن يصوّت ثلثيهم بالإدانة، وبالقيام ببعض الحسابات فيجب أن يكون عددهم 67 سيناتوراً على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 يسناتوراً جمهورياً أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.